El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un panorama meteorológico mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, sin grandes variaciones, oscilando entre los 16 y 19 grados . Las condiciones de bruma en algunos periodos, especialmente en la mañana y la tarde, pueden reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

Las precipitaciones serán ligeras, con un total acumulado de 0.1 mm en las horas de la mañana y nuevamente en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 25% en las primeras horas, aumentando a un 80% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 90% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que las lluvias podrían ser más frecuentes durante la tarde, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas entre las 14 y las 16 horas, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas o al aire libre.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 45% entre las 7 y las 13 horas, y un 40% entre las 13 y las 19 horas. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea diferente a la temperatura real, por lo que es recomendable vestirse en consecuencia y estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.