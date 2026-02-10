El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

Hoy, 10 de febrero de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 14 y 17 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 14 grados, y se espera que la máxima alcance los 17 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en torno al 85-92%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 46 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque fresco, podría intensificar la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, no se descartan episodios de tormenta aislados, especialmente en la tarde, cuando la inestabilidad atmosférica podría aumentar.

Los ciudadanos de Bailén deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede afectar las actividades al aire libre. Se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para enfrentar el tiempo cambiante de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.