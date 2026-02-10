El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 2 mm en diferentes periodos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y el 100% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Baeza experimenten algunas lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 12°C durante la mañana y alcanzando hasta 14°C en las horas más cálidas de la tarde. Esta ligera variación en la temperatura se verá acompañada de una humedad relativa que rondará el 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose en niveles altos, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en algunos momentos. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde y volviendo a aumentar a un 50% en la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será en su mayoría ligera, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.

Los momentos más críticos en términos de lluvia se prevén entre las 07:00 y las 13:00, donde se concentrarán las mayores precipitaciones. A medida que avance la tarde, la intensidad de la lluvia podría disminuir, pero se mantendrá el cielo cubierto hasta el ocaso, que se espera para las 18:47. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Baeza planifiquen sus actividades al aire libre con precaución, llevando paraguas y abrigos para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.