El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a la población, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en la mañana, lo que puede generar una sensación de incomodidad debido a la combinación de la temperatura y la humedad. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en torno al 80-91%, lo que podría contribuir a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas, cuando la visibilidad puede verse reducida.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 36 km/h en las primeras horas, y se espera que se mantenga en torno a los 25-31 km/h durante el resto del día. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las zonas abiertas y expuestas. La dirección del viento, predominantemente del oeste y suroeste, podría influir en la sensación térmica, haciéndola parecer más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es recomendable que los ciudadanos estén atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados, y el cielo continuará cubierto. La lluvia escasa podría persistir, pero no se anticipan acumulaciones significativas. La puesta de sol se producirá a las 18:51, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío podría intensificarse con la llegada de la noche.

En resumen, Baena experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones de visibilidad reducida y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.