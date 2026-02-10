El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá en "Cubierto", lo que sugiere que no habrá claros significativos y la visibilidad podría verse reducida en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en las horas centrales. Por la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 90% y el 100% durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La alta humedad también puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que habrá lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumentará a un 10% en la mañana, alcanzando un 50% en la tarde, lo que indica que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total de 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que no se espera un impacto significativo en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Ayamonte experimentará un día cubierto con temperaturas moderadas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que consideren llevar un paraguas si planean estar al aire libre durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.