El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. A medida que avance la mañana, la bruma se disipará, pero el cielo seguirá cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia las 10 de la mañana. A partir del mediodía, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en la tarde, antes de descender nuevamente a 16 grados al caer la noche. La sensación térmica será moderada, pero la alta humedad relativa, que se mantendrá entre el 89% y el 96%, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que habrá lluvias escasas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 15% en las primeras horas, aumentando a un 90% entre las 7 y las 13 horas. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea mínima, con valores que no superarán los 0.2 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Arahal estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 5 y las 8 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, así como la posibilidad de que se produzcan algunos desvíos en la dirección del viento. La velocidad media del viento se mantendrá entre 21 y 31 km/h a lo largo del día.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, lo que podría indicar la llegada de condiciones más inestables en la región. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá, pero no se descartan sorpresas meteorológicas.

En resumen, hoy en Arahal se prevé un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable del suroeste. Es un día para estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para posibles cambios.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.