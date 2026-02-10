El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 85% en las primeras horas y se mantendrá alta durante el resto del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas posteriores.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 17 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 20 y 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y un 55% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían presentarse episodios de tormenta que intensifiquen brevemente las precipitaciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas de la tarde. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Andújar experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas si se planea salir. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.