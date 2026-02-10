El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 55% entre la 1 y las 7 de la mañana, y aumentando a un 80% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente inestables.

La temperatura se mantendrá bastante constante a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas centrales, y recuperando un poco de calor hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando entre el 86% y el 98% a lo largo del día. Esto puede hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es, especialmente en las horas más frías de la mañana.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 26 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura y contribuir a la inestabilidad del tiempo. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 40% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto indica que, aunque no se espera un tiempo severo, es prudente estar alerta ante cualquier cambio repentino en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un cielo cubierto, con bruma en las primeras horas y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas y la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Los vientos serán moderados, con ráfagas que podrían sorprender a los desprevenidos. Es un día para estar preparados y adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.