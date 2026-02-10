El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo se mantendrá como "Cubierto", lo que sugiere que no habrá claros significativos y la luz solar será escasa.

En cuanto a la temperatura, se espera que oscile entre los 15 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas, antes de alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con la alta humedad, que alcanzará hasta el 100% en la mañana, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 96% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles altos, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay probabilidades de tormenta en ciertos intervalos del día, con un 25% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 35% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias, la atmósfera podría estar inestable, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 7 y las 9 de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco al caer la noche.

En resumen, Aljaraque experimentará un día cubierto, con temperaturas moderadas y alta humedad, sin precipitaciones significativas, pero con la posibilidad de tormentas aisladas y vientos fuertes en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.