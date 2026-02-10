El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una persistente nubosidad que dominará el cielo durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 19 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea de aproximadamente 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí podría ser suficiente para mojar las calles y los espacios al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 39 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 50% entre las 07:00 y las 13:00, y un 45% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día se presentará mayormente cubierto con temperaturas moderadas, alta humedad y una probabilidad considerable de lluvias y tormentas. Se aconseja a los habitantes de La Algaba que se preparen para un día fresco y potencialmente lluvioso, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.