El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 12 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm en el periodo de la tarde, con lluvias más intensas en la franja horaria de 14:00 a 15:00 horas. Durante la mañana, las lluvias serán más ligeras, con acumulaciones de 0.1 a 0.2 mm.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. La dirección del viento y su intensidad podrían contribuir a un ambiente más inestable, especialmente en las horas de mayor actividad de las lluvias.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente hacia la tarde, aunque seguirá siendo elevada. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas frescas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes son sensibles a estas condiciones.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé una probabilidad del 50% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en los momentos de mayor actividad de las lluvias.

Los ciudadanos de Alcalá la Real deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y viento moderado. Se aconseja mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T22:04:09.