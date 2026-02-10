El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 10 de febrero

El día de hoy, 10 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un panorama mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que afectará la visibilidad y la sensación térmica. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma ha dado paso a un cielo completamente cubierto, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , alcanzando un máximo de 20 grados en las horas más cálidas de la tarde. Esta leve variación en la temperatura sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las condiciones nubladas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la mañana, lo que puede generar una sensación de incomodidad para algunos. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 90%, lo que podría contribuir a la percepción de un ambiente más frío. Los vientos soplarán del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad del 15% en las primeras horas del día, aumentando a un 85% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es probable que se registren algunas gotas, especialmente en la mañana y a primera hora de la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero sí es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene planeado salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% entre las 7 y las 13 horas, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica se mantendrá dentro de lo habitual para esta época del año.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Es un día que invita a disfrutar de actividades en interiores o a salir con precaución, teniendo en cuenta las condiciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-09T20:47:13.