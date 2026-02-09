El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 9 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en las primeras horas del día. Las precipitaciones comenzarán a ser notorias, con acumulados que podrían llegar a los 2 mm en el periodo de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.
A medida que avance la jornada, la probabilidad de tormenta se mantendrá elevada, con un 80% de posibilidad de que se produzcan fenómenos eléctricos en las primeras horas. Esto se debe a la combinación de la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 92% al amanecer, y las temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La sensación térmica podría ser más fresca debido a la lluvia y el viento.
El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más frío y húmedo. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 15 y 37 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.
En cuanto a la temperatura, se prevé un leve ascenso a lo largo del día, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de la lluvia y el viento hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.
Durante la tarde, aunque la probabilidad de tormenta disminuirá a un 40%, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias escasas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente pesado y poco agradable.
Los habitantes de El Viso del Alcor deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es un día para evitar actividades al aire libre y, si es necesario salir, hacerlo con precaución y con el equipo adecuado para la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
