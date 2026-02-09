El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 9 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en las primeras horas del día. Las precipitaciones comenzarán a ser notorias, con acumulados que podrían llegar a los 2 mm en el periodo de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de tormenta se mantendrá elevada, con un 80% de posibilidad de que se produzcan fenómenos eléctricos en las primeras horas. Esto se debe a la combinación de la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 92% al amanecer, y las temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La sensación térmica podría ser más fresca debido a la lluvia y el viento.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más frío y húmedo. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 15 y 37 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto a la temperatura, se prevé un leve ascenso a lo largo del día, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de la lluvia y el viento hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

Durante la tarde, aunque la probabilidad de tormenta disminuirá a un 40%, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias escasas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente pesado y poco agradable.

Los habitantes de El Viso del Alcor deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Es un día para evitar actividades al aire libre y, si es necesario salir, hacerlo con precaución y con el equipo adecuado para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.