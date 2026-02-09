El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

Durante la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta también se mantendrá alta, con un 75% en las primeras horas y disminuyendo a un 55% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, existe un riesgo significativo de tormentas en la tarde.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que el día avance, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte de la jornada. La tarde podría traer un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 18 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

Es importante que los ciudadanos de Utrera se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose en torno a los 16 grados.

En resumen, el día de hoy en Utrera se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un riesgo de tormentas. La combinación de alta humedad y viento del sur-suroeste hará que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.