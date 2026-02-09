El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en la mañana, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán de carácter escaso. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentar a 0.8 mm hacia la tarde.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 39 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados , pero la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad. Las condiciones de tormenta se mantendrán, con una probabilidad del 65% de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable.

En resumen, los habitantes de Úbeda deben prepararse para un día de cielos cubiertos, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente. La tarde podría traer consigo un aumento en la actividad eléctrica, por lo que se aconseja tener precaución en caso de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.