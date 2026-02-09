El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 12 grados , aumentando ligeramente a 15 grados hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más expuestas. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 16 y 25 km/h, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones atmosféricas son propicias para su desarrollo, especialmente en la franja horaria de la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias podrían disminuir en intensidad. Sin embargo, se recomienda a los residentes de Tomares que estén preparados para condiciones cambiantes y que lleven paraguas si planean salir. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia más intensa, así que es aconsejable tener precaución al conducir.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento y humedad creará un ambiente fresco, y es probable que se presenten tormentas en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.