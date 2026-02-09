El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 12 grados que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles elevados durante la mañana. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a un 60% hacia el mediodía.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 y 25 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados, y aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá, las precipitaciones serán más esporádicas. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas de la mañana y la noche, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.