El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La Rinconada se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 9 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la precipitación sea significativa, con un total de 3 mm pronosticados en este lapso, lo que podría generar condiciones de humedad elevada y un ambiente fresco.
A medida que avance la mañana, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que, combinado con una humedad relativa que rondará el 92% al inicio del día, creará una sensación de bochorno a pesar de la lluvia.
Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, aunque la intensidad de la lluvia disminuirá. Se prevé que la precipitación sea escasa, con valores que podrían llegar a 0.1 mm en las horas posteriores. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 19 grados , ofreciendo un leve respiro en comparación con las frescas mañanas. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, con valores que podrían descender ligeramente a un 80%.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.
Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se espera que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando hasta un 96%. Las temperaturas descenderán a unos 16 grados , creando un ambiente fresco y húmedo que podría ser incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.
En resumen, La Rinconada experimentará un día de lluvia y tormenta, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante posibles inundaciones y que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
- «El temporal que vivimos se debe a los ciclos naturales que se repiten cada 15 años»
- Dos barrios de Córdoba se reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
- La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
- Las lluvias de Marta vuelven a disparar el caudal del Guadalquivir y se eleva a 1.733 metros cúbicos
- El restaurante de tres plantas que abrirá en la plaza de la Corredera da un nuevo paso