El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

La Rinconada se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 9 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la precipitación sea significativa, con un total de 3 mm pronosticados en este lapso, lo que podría generar condiciones de humedad elevada y un ambiente fresco.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que, combinado con una humedad relativa que rondará el 92% al inicio del día, creará una sensación de bochorno a pesar de la lluvia.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, aunque la intensidad de la lluvia disminuirá. Se prevé que la precipitación sea escasa, con valores que podrían llegar a 0.1 mm en las horas posteriores. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 19 grados , ofreciendo un leve respiro en comparación con las frescas mañanas. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, con valores que podrían descender ligeramente a un 80%.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se espera que la humedad relativa se mantenga alta, alcanzando hasta un 96%. Las temperaturas descenderán a unos 16 grados , creando un ambiente fresco y húmedo que podría ser incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, La Rinconada experimentará un día de lluvia y tormenta, con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante posibles inundaciones y que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.