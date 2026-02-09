El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en el periodo matutino. Las lluvias serán ligeras, pero no se descartan tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 80%.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán los 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección oeste, con velocidades que podrían llegar hasta los 29 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 18 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento. Las precipitaciones continuarán siendo escasas, con un total estimado de 1 mm a lo largo del día.

En la franja horaria de 19:00 a 01:00, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 60%, lo que sugiere que los habitantes de Puente Genil deben estar preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, especialmente en la noche, donde se prevé que la temperatura descienda nuevamente a los 11 grados .

Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. La combinación de viento, humedad y lluvias podría hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que se sugiere llevar paraguas y abrigarse adecuadamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.