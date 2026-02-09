El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en las horas centrales del día, especialmente entre las 04:00 y las 10:00, cuando se espera la mayor intensidad de la lluvia.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes en momentos puntuales, especialmente durante las tormentas, que podrían llegar a 40 km/h. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 60% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados . La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale de casa.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas posibles, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.