El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Pozoblanco se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Se prevé que la probabilidad de precipitación sea notable, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 2 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento, aunque moderadas, podrían ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La temperatura máxima se espera que alcance los 15 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío y estén preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidades de que se produzcan entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, si bien las lluvias pueden ser escasas, la actividad eléctrica podría ser un factor a considerar, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente nublado con lluvias y tormentas posibles, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

