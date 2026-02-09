El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras. A lo largo de la jornada, la situación se mantendrá similar, con un 85% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 11 grados en las primeras horas y máximas de 20 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará desde el noreste y el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas máximas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente durante los momentos de lluvia. La dirección del viento cambiará a suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la intensidad de las precipitaciones.

La humedad relativa será un factor constante, manteniéndose en torno al 90% durante gran parte del día, lo que contribuirá a la sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avanza la tarde, la humedad podría aumentar, lo que podría intensificar la percepción de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y tormentas, temperaturas suaves y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta, y que estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.