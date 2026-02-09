El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

Hoy, 9 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 13 grados que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.
Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta, ya que se espera una acumulación de 0.5 mm en la primera parte del día, aumentando a 0.8 mm en el periodo de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y manteniéndose en un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las lluvias podrían ser más frecuentes en las primeras horas, con una disminución gradual a medida que avanza el día.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h en la mañana y 43 km/h en la tarde. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, las rachas de viento se mantendrán entre 17 y 29 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 75% de posibilidad de tormentas entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, la actividad eléctrica podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, con una ligera disminución hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:57, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas suaves. Los residentes de Los Palacios y Villafranca deben estar preparados para un día de inestabilidad meteorológica, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos ligeros.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
