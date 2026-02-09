El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura inicial de 12 grados que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que las lluvias, aunque ligeras, serán constantes. Las precipitaciones acumuladas en este periodo podrían alcanzar hasta 1 mm. Durante la tarde, la probabilidad de tormenta también será significativa, con un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, acompañadas de lluvias más intensas en algunos momentos.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea reducida en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse. Las condiciones meteorológicas también podrían influir en el tráfico, especialmente en las horas de mayor precipitación.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 15 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la madrugada del día siguiente. La noche será mayormente nublada, con una sensación de frescura que invitará a abrigarse.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.