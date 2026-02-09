El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.5 mm en el transcurso de la mañana. En la tarde, la situación se tornará más intensa, con un incremento en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 4 mm en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 19 y 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 80% de posibilidad de que se produzcan tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 60% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados , mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana.

En resumen, los habitantes de Morón de la Frontera deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.