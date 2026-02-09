El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de 95% entre las 19:00 y las 01:00. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 3 mm en las horas más intensas, lo que podría generar condiciones de humedad elevada y un ambiente fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , comenzando con un ambiente más frío por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados durante gran parte del día, lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación térmica más baja de lo habitual.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones. Las rachas de viento serán más intensas entre las 07:00 y las 11:00, y nuevamente por la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 89% por la mañana y manteniéndose en niveles superiores al 90% durante gran parte del día. Esto, junto con la posibilidad de tormentas, sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y posibles interrupciones en actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 75%, lo que podría resultar en descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Se aconseja a la población que tome precauciones, especialmente si se encuentra en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

En resumen, el día de hoy en Montilla se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y preparado ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.