El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 15 grados, con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 1 y 2 mm en las horas más críticas. Esto sugiere que los habitantes de Moguer deben estar preparados para condiciones de lluvia, aunque se espera que la intensidad sea moderada.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad también es considerable, alcanzando un 65% en las horas centrales del día. Esto implica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo local. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si se encuentra al aire libre durante las horas de mayor actividad eléctrica.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la temperatura en torno a los 16 grados. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de bochorno. El viento, aunque más suave, seguirá soplando del suroeste, con velocidades que rondarán los 15 km/h.

En resumen, el día de hoy en Moguer se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas posibles, temperaturas frescas y una alta humedad. Se aconseja a los ciudadanos que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.