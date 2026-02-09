El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Martos se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es del 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente en la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 2 y 3 mm en las horas pico.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Las ráfagas de viento se sentirán más intensas durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda precaución al salir, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas y vientos fuertes asociados a las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 11 grados en las horas centrales del día, descendiendo nuevamente hacia la noche. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 8 grados, lo que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

Los ciudadanos de Martos deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, evitando salir a menos que sea necesario. La vigilancia de las alertas meteorológicas es aconsejable, ya que las tormentas pueden generar cambios rápidos en las condiciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.