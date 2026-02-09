El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que se intensificarán en algunos momentos, especialmente durante la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando un leve aumento en la temperatura hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 32 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más suave, pero a medida que avance el día, las ráfagas podrían intensificarse, alcanzando hasta 50 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% de posibilidad en las primeras horas del día y un 65% en la tarde. Esto indica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de más lluvias. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose alrededor de los 15 grados . Los ciudadanos de Marchena deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda precaución ante la posibilidad de tormentas y ráfagas de viento, así como estar preparados para cambios repentinos en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.