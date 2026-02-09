El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 15 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. En particular, se espera que entre las 00:00 y las 07:00, la precipitación acumulada sea de aproximadamente 1 mm, con un ligero descenso en la intensidad de la lluvia hacia la tarde. Sin embargo, se prevé que las lluvias sean escasas y no generen grandes acumulaciones.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 95% durante la mañana y bajará ligeramente a medida que avance el día.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se espera que se mantenga alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la humedad podría descender a niveles más cómodos, pero aún así se mantendrá en un rango que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 80% en las primeras horas, disminuyendo a un 30% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas son posibles, es más probable que se limiten a las primeras horas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, permitiendo que la temperatura se mantenga estable en torno a los 15 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:57, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no debería presentar condiciones extremas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.