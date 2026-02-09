El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una temperatura inicial de 12 grados , que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 16 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% al amanecer y manteniéndose en torno al 94% durante la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable entre los 15 y 16 grados, con un ligero descenso hacia la tarde. Las condiciones de lluvia serán más intensas en las primeras horas, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, disminuyendo a un 40% hacia la tarde, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más esporádicas en la tarde y noche.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán los 37 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas máximas se esperan en torno a los 34 km/h durante la tarde, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican las temperaturas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. A medida que el día avanza, esta probabilidad se reduce, pero aún se mantendrá en un 40% hacia la tarde, lo que sugiere que no se debe bajar la guardia.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado del sur-suroeste. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones inestables y lleven paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.