El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento del sur, que soplará a velocidades de hasta 18 km/h, hará que la sensación térmica sea más baja. Las ráfagas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 34 km/h en algunos momentos, lo que podría generar incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y también entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.4 y 4 mm a lo largo del día. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es del 80% en las primeras horas de la mañana y del 75% en la franja horaria de la tarde. Esto indica que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que se mantenga alrededor de los 13 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío. Las lluvias escasas continuarán durante la noche, aunque con menor intensidad que en las horas anteriores.

En resumen, el día de hoy en Lucena se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.