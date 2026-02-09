El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Lora del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 16 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A lo largo del día, se espera que la humedad disminuya ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más pesadas.

Las precipitaciones son un factor importante a considerar hoy. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en algunos momentos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% en las primeras horas y un 60% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución si se está al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a unos 16 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta un 97% en las últimas horas del día. En resumen, hoy en Lora del Río se vivirá un día de cielos cubiertos, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.