El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Linares se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea escasa en su mayoría.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 79% y el 96%, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más activas. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas, donde el viento puede sentirse más fuerte. Los vientos, junto con la lluvia, podrían causar que las condiciones se sientan más frías, por lo que es aconsejable tener precaución al salir.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 70% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, no se descartan episodios de tormenta, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de precipitación se mantiene en torno al 95%. Esto significa que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar preparados para las inclemencias del tiempo. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para navegar este día inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.