El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre los 20 y 25 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 5 mm, lo que indica que las lluvias, aunque no intensas, serán constantes. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con una ligera pausa en la tarde, pero se anticipa que las lluvias se reanuden hacia la tarde-noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente inestable. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, rondando los 16 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Lepe se presentará mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día húmedo y que tomen las precauciones necesarias si deben salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.