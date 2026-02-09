El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 14 grados , que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 17 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% y descendiendo gradualmente, pero manteniéndose en niveles elevados, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán escasas. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 mm en este periodo. A medida que avance el día, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 75% durante las primeras horas, disminuyendo a un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas son posibles, no se espera que sean intensas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente algo incómodo debido a la combinación de viento y humedad.

Durante la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 16-17 grados, y aunque la probabilidad de lluvia seguirá presente, se espera que las precipitaciones sean menos frecuentes. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 93-96%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

Hacia el final del día, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 70% entre las 19:00 y 01:00. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 16 grados. En resumen, se prevé un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado, características típicas de esta época del año en Lebrija.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.