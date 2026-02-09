El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones que podrían incluir tormentas y lluvias ligeras, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los intervalos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y los 17 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 65% y el 92% a lo largo del día. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas más frescas.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en algunos momentos. Este viento podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas que puedan proporcionar calidez y protección contra la lluvia.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones de tormenta se mantengan, con un 75% de probabilidad de tormentas en la mañana y un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser ligeras, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada. Es aconsejable que las actividades al aire libre se planifiquen con precaución, y que se busque refugio en caso de que las condiciones climáticas se deterioren.
En resumen, el día en Jaén se presenta como un día de cielo cubierto, con lluvias y tormentas posibles, temperaturas frescas y un viento notable. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y tomar las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
