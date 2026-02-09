El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 17 grados, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente templado para los habitantes y visitantes de la localidad.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se estima un 70% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. A partir de las 7, esta probabilidad se incrementa hasta un 80% hasta la 1 de la tarde, y se espera que alcance su punto máximo con un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 35 km/h, siendo más intenso en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se prevé que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 35 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 95% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también se mantendrá en un 60%, lo que podría traer consigo algunos truenos y relámpagos, especialmente en las horas de mayor actividad de la lluvia. Por lo tanto, es aconsejable que aquellos que planeen actividades al aire libre tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.