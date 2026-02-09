El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y la presencia de nubes. Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta, con un total estimado de 2 mm de lluvia, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa hasta un 90% entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el viento se suaviza, se espera que la velocidad se mantenga entre 10 y 15 km/h, lo que permitirá que la lluvia caiga de manera más constante.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad de tormenta en las primeras horas y un 60% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, especialmente si planean actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las condiciones climáticas podrían generar un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores, como visitar museos o cafés locales.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:01, las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 16 grados, manteniendo la alta humedad. En resumen, hoy en Huelva será un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias, con temperaturas frescas y un viento moderado que aportará un toque de frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.