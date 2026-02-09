El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Dos Hermanas, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían presentarse en forma de lloviznas intermitentes, especialmente durante los periodos de mayor actividad, que se prevén entre la 1 y las 7 de la tarde.
El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 35 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 43 km/h en las horas más activas del día. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 75% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en la franja horaria de la tarde.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 16 grados . La cobertura de nubes persistirá, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas. La puesta de sol se producirá a las 18:57, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá temperaturas relativamente suaves para esta época del año.
Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos ligeros, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
