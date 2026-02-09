El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Écija se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en las primeras horas del día. Las condiciones atmosféricas indican que se presentarán tormentas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con una probabilidad de tormenta del 80%.

Las precipitaciones comenzarán a ser notorias, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en el periodo más intenso. A medida que avance la mañana, la lluvia se mantendrá en niveles escasos, pero persistentes, con valores de precipitación que rondarán entre 0.1 y 0.9 mm en las horas siguientes. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se situará en torno al 85-98%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 26 km/h. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. En la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 60% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean menos intensas, no se debe bajar la guardia. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados en las horas más cálidas del día, pero con la llegada de la noche, se espera que desciendan nuevamente a los 16 grados.

La jornada concluirá con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas, manteniendo la tendencia de inestabilidad que ha caracterizado el día. Los ciudadanos de Écija deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede evolucionar rápidamente. En resumen, hoy será un día de lluvia y tormenta, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo que invitan a tomar precauciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.