El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 13 grados que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 15 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación sea notable, con un 100% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 90% entre las 7 y la 1 de la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 0.5 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La lluvia se espera que sea más intensa en la franja horaria de la tarde, con un 70% de probabilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en la mañana, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, estabilizándose en torno a los 16 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que el cielo continúe cubierto. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Es importante que los residentes de Coria del Río se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A medida que el sol se ponga a las 18:57, el cielo seguirá cubierto, y la noche se presentará fresca y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.