El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.7 mm.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de tormenta se estima en un 75% entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias podrían intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 1 mm en el periodo de 01:00 a 06:00.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 19 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde, alrededor de las 15:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 94% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 90% hacia el final del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 36 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Este viento podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 14:00 y las 15:00, cuando se podrían registrar vientos de hasta 36 km/h.

En resumen, Córdoba experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta y viento fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.