El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de tormentas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 60%. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas, con un leve descenso en la cantidad de lluvia esperada en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya en intensidad, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

En la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias serán menos intensas y más esporádicas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 16 grados , proporcionando un leve respiro en comparación con las temperaturas más frescas de la mañana. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 30% hasta el final de la jornada.

La puesta de sol se producirá a las 18:57, y aunque el cielo seguirá cubierto, es posible que se aprecien algunos claros hacia el final del día. En resumen, se recomienda a los habitantes de Castilleja de la Cuesta que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas y vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.