El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, con ligeras variaciones. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 5 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán los 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 20 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, las rachas de viento se mantendrán entre 18 y 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad en las primeras horas y un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, por lo que se recomienda precaución si se encuentra al aire libre durante estos períodos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.