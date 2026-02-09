El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados al inicio del día, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía.

A medida que avancen las horas, la temperatura oscilará entre los 14 y 17 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 99% en algunos momentos. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A pesar de que la velocidad del viento se moderará, se espera que continúe siendo notable, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de tormenta es del 80% en las primeras horas, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en la mañana. A medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, pero aún se mantendrá en un 40% hacia la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias podrían ser escasas, no se descartan episodios de tormenta que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la ciudad. En general, se prevé un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores. Aquellos que planeen salir deben estar preparados para la posibilidad de lluvia y llevar un paraguas.

En resumen, Carmona experimentará un día cubierto con lluvias escasas, temperaturas moderadas y un viento notable. La combinación de estos factores creará un ambiente fresco y húmedo, característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.