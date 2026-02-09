El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se espera una precipitación de 3 mm. A medida que avance la mañana, la lluvia disminuirá ligeramente, pero se mantendrá la posibilidad de tormentas, con un 90% de probabilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00.

Las temperaturas oscilarán entre los 12°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 15°C en las horas centrales. La sensación térmica se verá afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 96% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas de hasta 35 km/h entre las 01:00 y las 02:00, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre 19 y 22 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas en la tarde, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm entre las 10:00 y las 11:00, y 0.9 mm entre las 14:00 y las 15:00. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 30% de probabilidad de precipitaciones entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16°C hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Camas que se preparen para un día mayormente lluvioso y fresco, con la posibilidad de tormentas durante la mañana. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.