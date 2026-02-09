El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Cabra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1.0 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura durante el día oscilará entre los 9°C en la mañana y alcanzará un máximo de 16°C en la tarde. Este rango de temperaturas, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 90%, creará una sensación de frescura que podría resultar incómoda para algunos. La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, con un 100%, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado y denso.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 11 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas frescas. A medida que avance el día, se espera que el viento cambie ligeramente hacia el oeste, manteniendo su intensidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 80% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, especialmente en la mañana y a primeras horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más intensas y lluvias más fuertes.

La salida del sol se producirá a las 08:13, mientras que el ocaso será a las 18:50, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará limitada por la nubosidad. En resumen, se recomienda a los habitantes de Cabra que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.