El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones de lluvia que podrían afectar la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia escasa acompañe a la población, con una probabilidad de precipitación del 100% durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. La lluvia se intensificará en algunos momentos, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas, donde se espera una precipitación de hasta 3 mm. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 30 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos del día. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente y tomar precauciones si deben salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 60% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los primeros momentos del día serán los más propensos a tormentas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

A medida que el día avanza, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. Las condiciones de cielo cubierto persistirán hasta el ocaso, que se espera para las 18:57 horas, momento en el que la lluvia podría disminuir, pero no cesar por completo.

En resumen, hoy en Las Cabezas de San Juan se anticipa un día de cielos nublados, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.