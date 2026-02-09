El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias significativas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se espera una precipitación de 2 mm. A medida que avance la mañana, la lluvia se tornará más escasa, pero la posibilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 75% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 18 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 85% por la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que continúe alta a lo largo del día, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00, y un 30% entre las 19:00 y las 01:00. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque la intensidad de las lluvias disminuirá. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 16 grados, con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

En resumen, los habitantes de Bormujos deben prepararse para un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.